O atacante Rony, atualmente no Atlético-MG, está muito perto de acertar sua transferência ao Corinthians. Conforme apuração do jornalista Heverton Guimarães, o Timão demonstra interesse direto no jogador, a pedido do técnico Dorival Júnior, que vê em Rony uma opção ofensiva experiente para reforçar o elenco na temporada de 2026.

O Corinthians chegou a recuar em tratativas por Júnior Santos, mas voltou seus esforços para Rony, já que o Atlético-MG só topa negociá-lo em definitivo. A diretoria alvinegra tem conversado com o estafe do atacante, e a possibilidade de um contrato duradouro agrada ao time paulista, embora haja concorrência de clubes como Bahia, Fluminense e Santos na janela.

De acordo com o CanaldoFrossard, o negócio entre Corinthians e Atlético-MG por Rony gira em torno de 4 a 5 milhões de dólares (R$ 22 milhões a R$ 27 milhões).

Passagem de Rony no Atlético-MG

Rony chegou ao Atlético-MG em 2025, após ter deixado o Palmeiras. No Galo, soma mais de 60 partidas, com gols e participações importantes, embora tenha enfrentado críticas da torcida ao longo da temporada e oscilações de rendimento. A mudança ao Corinthians seria vista por ele como uma nova chance de reencontrar seu melhor futebol no Brasil.

Idolatria e trajetória no Palmeiras

Antes de defender o Galo, Rony foi destaque do Palmeiras, onde viveu sua fase mais brilhante. Pelo Verdão, conquistou diversos títulos nacionais e internacionais, como o Brasileirão e a Copa Libertadores, além de acumular mais de 280 jogos, 70 gols e assistências decisivas, ganhando enorme carinho da torcida alviverde ao longo de seis temporadas.