A venda de Ricardo Mathias, anunciada no último domingo, 4, foi a quarta maior da história do Inter. O jovem de 19 anos foi vendido ao Al-Ahli, da Arábia Saudita. Os valores oficiais não foram divulgados, mas a negociação gira em torno dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,8 milhões).

O dinheiro, no entanto, não irá totalmente para os cofres do Inter. O clube gaúcho receberá cerca de R$ 38 milhões pela venda, o que equivale a 60% dos direitos econômicos do atacante. Os 40% remanescentes pertencem ao próprio atleta e à Ferroviária, pelo qual jogou na equipe sub-15 e sub-17 em 2021. O atleta se transferiu ao Inter em 2022.

O portal ge listou as maiores vendas da história do Inter, levando em conta o valor em reais pela cotação da época. A maior venda da história do Colorado ainda é a de Yuri Alberto, negociado com o Zenit, da Rússia, em 2022. O valor da negociação foi de cerca de R$ 150 milhões. Em seguida, vem Gabriel Carvalho, vendido ao Al Qadsiah em 2025, e Oscar, negociado com o Chelsea em 2012.

Com a venda de Ricardo Mathias, quatro das cinco maiores vendas da história do Inter foram durante a gestão de Alessandro Barcelos. O mandatário assumiu a presidência do clube em 2021 e está em seu segundo mandato. Do top 5, apenas a venda de Oscar não tem relação direta com Barcelos.

As maiores vendas da história do Inter

Yuri Alberto – R$ 150 milhões – Zenit (RUS) Gabriel Carvalho – até R$ 136,3 milhões (R$ 99 milhões fixos) – Al Qadsiah (SAU) Oscar – R$ 79,2 milhões – Chelsea (ING) Ricardo Mathias – R$ 63,8 milhões – Al-Ahli (SAU) Mauricio – R$ 62,1 milhões – Palmeiras Bruno Fuchs – R$ 51 milhões – CSKA (RUS) Charles Aránguiz – R$ 50 milhões – Bayer Leverkusen (ALE) Nilmar – R$ 45 milhões – Villarreal (ESP) Fred – R$ 43 milhões – Shakhtar Donetsk (UCR) Leandro Damião – R$ 41,6 milhões – Santos

*Valor em reais na cotação da época