O Real Madrid anunciou a contratação do Marc Cucurella, ex-Chelsea, nesta segunda-feira, 15. O lateral-esquerdo é o quarto reforço de José Mourinho, anunciado na última semana, para a próxima temporada. O clube Merengue também fechou com Dumfries, ex-Inter de Milão, Konaté, ex-Liverpool, e Bernardo Silva, ex-Manchester City.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a transferência foi acertada por 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 322 milhões) com bônus de 5 milhões de euros. O contrato do lateral com o Real tem validade até 30 de junho de 2032.

Carreira de Cucurella

Formado nas categorias de base do Barcelona, Cucurella não chegou a atuar na equipe principal e foi emprestado a outros clubes da Espanha, Eibar e Getafe. O lateral se destacou no Brighton, da Inglaterra, e chamou a atenção do Chelsea, em 2022.

Nos Blues foram quatro temporadas de destaque, em um período em que Cucurella assumiu a titularidade da seleção espanhola na era pós Jordi Alba. O jogador conquistou a Eurocopa 2024 com La Roja e foi eleito um dos melhores jogadores do torneio.

Estreia da Espanha da Copa

Cucurella estreia com a Espanha na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15, contra Cabo Verde, às 13 horas. A partida válida pelo grupo H será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.