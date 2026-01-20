A disputa por Rayan, do Vasco, está acirrada e promete novos capítulos. Após interesse do Bournemouth, da Inglaterra, o Newcastle, também inglês, entrou na briga para contar com o jogador vascaíno. O clube do St. James’ Park, porém, ainda não formalizou oferta pelo atacante do Gigante da Colina, que espera receber uma proposta em breve.

Rayan aceitou uma proposta do Bournemouth para um contrato de cinco anos. O clube inglês ofereceu 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) para contratar o jogador. O Vasco, contudo, não gostou dos valores apresentados e espera novas propostas pelo atacante.

O Cruzmaltino conversa com a família e os representantes de Rayan para convencê-los a esperar novas propostas. Além de Bournemouth e Newcastle, que deve enviar uma oferta nos próximos dias, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, ambos da Alemanha, também já demonstraram interesse no atacante.

Diante da indefinição, Rayan virou dúvida para o clássico diante do Flamengo nesta quarta-feira, 21, às 21h30, no Maracanã. O Vasco está invicto no Carioca, com uma vitória e um empate, e é o segundo colocado do grupo A, com 4 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro vive momento ruim: é lanterna do grupo B, com um empate e duas derrotas, e corre risco de rebaixamento.