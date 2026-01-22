Santiago Ascacíbar, do Estudiantes, da Argentina, é o novo alvo do Grêmio nesta janela de transferências. O volante de 28 anos entrou no radar do Tricolor ainda que outros nomes estejam no mercado.

Ascacíbar já esteve na mira de outros clubes do futebol sul-americano, como o Santos e o River Plate, da Argentina. O clube de Buenos Aires, porém, fechou com Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, e desistiu do capitão do Estudiantes.

Em 2025, Ascacíbar disputou 47 jogos pelo Estudiantes, com sete gols e duas assistências. Nas partidas que jogou, o volante teve uma média de acerto de passes de cerca de 82% e aproximadamente 50% de acerto em bolas longas. Defendendo, o jogador teve média de 2,4 desarmes, 0,94 interceptações e 1,53 duelos aéreos ganhos por jogo.

Carreira de Ascacíbar

Cria do Estudiantes, Santiago Ascacíbar estreou profissionalmente pelo clube de La Plata em 2016. Após um ano e meio, o volante se transferiu para o Stuttgart, da Alemanha.

Ascacíbar defendeu o Stuttgart de agosto de 2017 até o final de 2019, quando se transferiu para o Hertha Berlim, também da Alemanha. Após dois anos no clube da capital alemã, o volante argentino foi emprestado a Cremonese, da Itália, onde ficou de julho de 2022 até janeiro de 2023.

Após voltar de empréstimo ao Hertha Berlim, Ascacíbar retornou ao Estudiantes, primeiramente por empréstimo, e foi adquirido em definitivo em julho de 2023. Desde seu retorno ao time de La Plata, disputou 142 partidas, com 18 gols e cinco assistências. Por lá, ganhou um Campeonato Argentino, uma Copa da Liga Argentina, uma Copa Argentina e dois Trofeo de Campeones.