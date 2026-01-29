O River Plate, da Argentina, acertou nesta quinta-feira, 29, a chegada de Kendry Páez, joia equatoriana que pertence ao Chelsea. Segundo o Diário Olé, da Argentina, o meia de 18 anos chega ao clube de Buenos Aires por empréstimo até dezembro deste ano.
Destaque das seleções de base do Equador e nome badalado na seleção principal, Páez estava emprestado ao Strasbourg, da França, que faz parte do mesmo grupo do Chelsea. Seu vínculo, porém, foi interrompido para acertar sua transferência ao River. O meia deve viajar a Buenos Aires em breve para realizar exames médicos e assinar contrato.
Quem é Kendry Páez, reforço do River
Kendry Páez foi revelado no Independiente del Valle, do Equador, e logo ganhou destaque no clube. Com apenas 16 anos, o Chelsea contratou o jogador por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação da época) em 2023.
O jovem, no entanto, só se transferiu ao clube inglês em maio do ano passado, quando completou 18 anos de idade.
A joia, porém, logo foi emprestada ao Strasbourg para ganhar experiência. Este movimento do Chelsea é recorrente com jovens recém-contratados pela diretoria, como Andrey Santos e Ângelo, que passaram pelo mesmo processo que o equatoriano. No clube francês, Páez disputou 21 jogos, com apenas um gol.
Além de Kendry Páez, o River já anunciou outros reforços, dentre eles: Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, Fausto Vera, ex-Atlético Mineiro, e Matías Viña, ex-Flamengo.