Nesta terça-feira (10), o Chelsea recebe o Leeds United em Stamford Bridge, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) em um duelo de opostos: enquanto os donos da casa miram a elite europeia, os visitantes lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

Chelsea mira o G4

O time londrino entra em campo ocupando a 5ª colocação na tabela, somando 43 pontos. A equipe vive um momento de afirmação na temporada e chega embalada após vencer o Wolverhampton por 3 a 1 no último sábado (7). O resultado manteve os Blues vivos na disputa por uma vaga na próxima UEFA Champions League. Jogando em seus domínios, a vitória é considerada fundamental para não perder os líderes de vista.

Leeds busca estabilidade

Do outro lado, o Leeds ocupa a 16ª posição com 29 pontos, vivendo uma temporada de altos e baixos. A apenas seis pontos da zona de perigo, o time encara a partida como uma oportunidade crucial para somar pontos e respirar na competição. A expectativa é que a equipe adote uma postura reativa, explorando a velocidade nos contra-ataques para tentar surpreender a defesa adversária em Londres.

Onde assistir a Chelsea x Leeds

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a partida terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. No Reino Unido, a exibição fica por conta da TNT Sports.