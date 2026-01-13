O Corinthians abriu novas negociações para contratar o atacante Kaio César, atualmente no Al-Hilal. A informação publicada inicialmente pela ESPN diz que o clube paulista tenta um acordo por empréstimo, sem custos. O jogador de 21 anos tem contrato com o clube saudita até junho de 2028.

Quem é Kaio César

Formado pelo Coritiba, o jovem atacante canhoto deixou cedo o país após somente uma temporada entre os profissionais do clube paranaense. Antes da saída em 2023, ele atuou em 36 jogos, marcando três gols – sendo titular em 17 deles.

Emprestado ao Vitória de Guimarães em janeiro de 2024, Kaio César chegou ao Velho Continente para terminar a temporada 2023/24. Foram 14 jogos, cinco deles como titular, sem nenhum gol ou assistência.

Na temporada seguinte, ainda emprestado, ele convenceu o novo clube a exercer a opção de compra estabelecida no empréstimo pagando 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões pela cotação da época) para permanecer depois de quatro gols e oito assistências em 33 jogos.