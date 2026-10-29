O atacante inglês Jadon Sancho recusou a proposta para defender o Getafe, da Espanha. Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador optou por declinar a proposta após receber sondagens financeiramente mais vantajosas do futebol da Arábia Saudita.

O principal obstáculo para a concretização do acordo foi a pedida financeira. O atleta solicitou cerca de 3 milhões de euros líquidos para assinar vínculo até o encerramento do calendário esportivo.

A diretoria do clube de Madri fez esforços para viabilizar a operação. Veículos britânicos chegaram a citar uma oferta inicial de 400 mil euros, mas fontes espanholas indicaram que a diretoria ofereceu uma quantia superior, embora ainda insuficiente para atender às pretensões do atacante.

Sem entendimento financeiro, o estafe do jogador comunicou formalmente a recusa ao presidente do clube espanhol, Ángel Torres. Após defender o Aston Villa por empréstimo, na última temporada, o jogador não renovou seu contrato com o Manchester United e está livre no mercado.

Destino provável no futebol saudita

Livre no mercado após deixar o futebol inglês, o atleta de 26 anos tem negociações em andamento com equipes sauditas. Diferentemente da equipe madrilenha, os clubes do país do Oriente Médio demonstraram disposição para bancar os valores salariais exigidos.

Após o encerramento das tratativas com o atacante inglês, o Getafe decidiu congelar a busca por reforços imediatos. A postura da diretoria é esperar pela próxima janela de transferências, em janeiro, mantendo atenção apenas a oportunidades excepcionais de mercado.