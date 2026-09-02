A janela de transferências europeia terminou na última terça-feira, 1, nas principais ligas. Mesmo assim, grandes nomes estão sem clubes e disponíveis no mercado para serem contratados.
Os franceses Paul Pogba e Karim Benzema rescindiram com seus últimos clubes, Mônaco e Al-Hilal, respectivamente. Outros nomes badalados, como Philippe Coutinho, Jadon Sancho, Carvajal, Sergio Ramos, Riyad Mahrez também estão sem contrato.
Veja os principais nomes livres no mercado
Karim Benzema
Eleito melhor Bola de Ouro em 2022, Karim Benzema deixou o Al-Hilal após uma rescisão amigável de contrato. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante cogita continuar no futebol saudita, ou se aposentar.
Sergio Ramos
Sem clube desde que deixou o Monterrey, do México, em fevereiro, Sergio Ramos parece mais focado na carreira de empresário do que na de jogador. Enquanto não frequenta os gramados, o zagueiro está estudando a compra do Sevilha, clube que o formou.
Philippe Coutinho
Desde que deixou o Vasco, Phiippe Coutinho segue sem clube. O brasileiro alegou “cansaço mental”, pediu a rescisão contratual e se afastou do futebol. Mesmo com sondagens da MLS, o jogador ainda não retornou ao futebol.
Jogadores sem contrato:
- Jadon Sancho
- Yves Bissouma
- Ismael Bennacer
- Oleksandr Zinchenko
- Marcelo Brozovic
- Riyad Mahrez
- Paul Pogba
- Raphael Guerreiro
- Karim Benzema
- Tyrell Malacia
- Daniel Carvajal
- Anthony Martial
- Wilfried Zaha
- Raheem Sterling
- Philippe Coutinho
- David Alaba
- Stephan El Shaarawy
- Georginio Wijnaldum