Filipe Luís foi anunciado como o novo técnico do Monaco, na manhã desta segunda-feira, 6. O treinador estava sem clube desde que foi demitido do Flamengo, em março, e assinou um contrato até junho de 2028.

Para a primeira experiência do treinador de 40 anos na Europa, Filipe vai levar Ivan Palanco (auxiliar) e Diogo Linhares (preparador físico), que integravam sua comissão técnica no Rio de Janeiro.

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A negociação com o treinador foi conduzida por Thiago Scuro, diretor esportivo do clube do principado e ex-CEO do Red Bull Bragantino. Filipe já comanda o primeiro treino com a equipe na próxima quarta-feira, 8.

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