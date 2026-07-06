Filipe Luís foi anunciado como o novo técnico do Monaco, na manhã desta segunda-feira, 6. O treinador estava sem clube desde que foi demitido do Flamengo, em março, e assinou um contrato até junho de 2028.
Para a primeira experiência do treinador de 40 anos na Europa, Filipe vai levar Ivan Palanco (auxiliar) e Diogo Linhares (preparador físico), que integravam sua comissão técnica no Rio de Janeiro.
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A negociação com o treinador foi conduzida por Thiago Scuro, diretor esportivo do clube do principado e ex-CEO do Red Bull Bragantino. Filipe já comanda o primeiro treino com a equipe na próxima quarta-feira, 8.
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