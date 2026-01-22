O Flamengo enfim estreou na temporada com seu elenco principal. Nesta quarta-feira, 21, a equipe rubro-negra foi para o clássico contra o Vasco com seus jogadores principais e venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Carrascal. Após o jogo, o técnico Filipe Luís comentou sobre o processo de renovação de contrato e revelou mágoa com os xingamentos que ouviu de torcedores.

“Eu queria ficar e o Flamengo queria que eu ficasse. Pelo que entendi, a torcida também queria. O interesse estava aí. Não somos pessoas fáceis. Eu não sou uma pessoa fácil, o Bap não é, o Boto não é, e os empresários também não são. Isso leva tempo. Mas esse processo todo, saiu da linha.”, disse Filipe Luís.

O técnico completou: “O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores e jogadores que querem tomar decisões não podem ser mercenários ou chutados pela porta dos fundos. Tem que esperar acabar e as pessoas declararem o que aconteceu. Esse pré-julgamento me machucou e me deixou muito triste com tudo. Mas acredito que foi o melhor para todos”.

Tabela e planejamento do Fla

Dentro de campo, o Rubro-Negro precisava da vitória para evitar um cenário de desespero no estadual. O Flamengo era lanterna do Campeonato Carioca e estava se encaminhando para o quadrangular de rebaixamento. A vitória no clássico tirou a equipe da situação, apesar de ter dois jogos a mais que os rivais Boavista e Madureira na tabela, e um a mais que Maricá.

A tensão da tabela exigiu que o Flamengo mudasse o planejamento e fosse a campo com o time titular, diferente do que vinha acontecendo. As primeiras rodadas foram disputadas pelo time sub-20 carioca.

A decisão de estrear o time profissional no clássico veio do presidente Bap, o que gerou polêmica pela interferência no planejamento. Ainda assim, Filipe Luís abafou a situação na coletiva: “Os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor, nós temos sempre que seguir o melhor para o clube”.

O Flamengo faz um novo clássico na próxima rodada do Carioca, mas desta vez contra o Fluminense. Mais uma vez, a expectativa é que o time rubro-negro vá a campo com o elenco principal.