Em uma noite de alívio para a torcida rubro-negra no Maracanã, o Flamengo superou o nervosismo e a pressão inicial para vencer o clássico contra o Vasco por 1 a 0, nesta quinta-feira, 22. Válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, a partida foi marcada pelo domínio territorial dos mandantes, que souberam aproveitar a expulsão de Cauan Barros no início do segundo tempo para construir o placar com um gol decisivo de Carrascal.

Pressão rubro-negra e paredão vascaíno

Precisando dar uma resposta após um início ruim de campeonato, o Flamengo entrou em campo com uma postura agressiva. Desde os primeiros minutos, o time comandou as ações ofensivas, terminando a primeira etapa com 63% de posse de bola. No entanto, a superioridade esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Léo Jardim. O arqueiro vascaíno operou milagres, defendendo cabeçadas à queima-roupa de Bruno Henrique e chutes perigosos de Everton Cebolinha.

O Vasco, apostando nos contra-ataques, teve dificuldades para sair jogando, mas chegou a assustar. O time cruzmaltino teve um gol anulado de Gómez por impedimento e uma chance clara desperdiçada pelo jovem GB, que finalizou para fora após belo passe de Paulo Henrique. Apesar do volume de jogo do rival, a defesa vascaína conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo.

Expulsão muda o cenário e Carrascal decide

O panorama do clássico mudou drasticamente logo aos 5 minutos da etapa final. Cauan Barros cometeu um erro infantil ao pisar em Carrascal fora do lance de bola, recebendo o cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Flamengo intensificou o cerco, transformando a partida em um ataque contra defesa. O técnico Fernando Diniz tentou reorganizar o Vasco, mas a pressão era incessante.

A insistência foi recompensada aos 24 minutos. Após um corte parcial de Lucas Piton para a entrada da área, Carrascal pegou de primeira. A bola desviou levemente na defesa, traindo Léo Jardim e morrendo no canto direito: 1 a 0. O gol trouxe tranquilidade ao time da Gávea, que seguiu criando chances para ampliar, parando novamente em boas intervenções do goleiro adversário.

Sequência no Estadual

Com o resultado, o Flamengo conquista sua primeira vitória, sai da lanterna do Grupo B e ganha moral para a sequência da competição. Já o Vasco perde sua invencibilidade no torneio. As duas equipes voltam a campo no fim de semana: o Rubro-Negro terá mais um clássico pela frente contra o Fluminense, enquanto o Cruzmaltino buscará a reabilitação visitando o Boavista.