O Flamengo pôs fim as especulações e oficializou nesta segunda-feira, 29, a permanência do técnico Filipe Luís. O treinador teve contrato renovado e assinou novo vínculo até 2027.

O clube não informou os valores da negociação, mas o diretor executivo de futebol José Boto informou que “o desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável.”

A negociação com o treinador, campeão de cinco títulos desde que assumiu o cargo no time profissional, incluindo a última Libertadores, havia travado devido a divergências nos valores salariais para a sua comissão técnica.

O clube chegou a sondar os técnicos portugueses Artur Jorge e Leonardo Jardim, além do ítalo-brasileiro Thiago Motta, mas sempre teve Filipe Luís como plano A.

Nota oficial do Flamengo sobre Filipe Luís

O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Filipe Luís até dezembro de 2027.

“O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo)”, comentou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.

A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e o Flamengo. Rubro-negro desde a infância, o treinador construiu uma relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro de campo, quando defendeu o Manto como jogador, e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história.

Com a renovação de Filipe Luís, o Flamengo reafirma sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento profissional e conquistas.