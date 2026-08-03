Time de Johan Cruyff e tetracampeão da Champions League, o Ajax pode já não figurar mais entre os principais times da europa há alguns anos, mas ainda era o melhor time da Holanda. O problema é que o clube vive um jejum de quatro anos sem conquistar o Campeonato Holandês.

Nos últimos três anos, os maiores campeões nacionais viram o PSV, principal rival, ser tricampeão consecutivo. O Feynoord de Arne Slot também conquistou a taça na temporada 2022-23.

Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Entrar no canal

Para voltar a vencer a Eridivise, o Ajax investiu forte no mercado de transferências. O técnico Michel, ex-Girona, substitui Óscar Garcia no comando da equipe. Dentre as contratações, as apostas são em uma dupla de brasileiros e em uma antiga promessa alemã.

Além deles, o experiente Daley Blind volta ao clube que o formou. Essa será a terceira passagem do holandês no time da capital.

Marcos Leonardo

Marcos Leonardo – Divulgação/Ajax

Desejo de diversos clubes brasileiros ao longo dos anos, o Menino da Vila chega a Amsterdã por cerca de 20 milhões de euros (R$ 117,23 milhões). Mesmo atuando na Europa há quatro anos, o atacante ainda tem 23 anos e é um investimento a longo prazo.

Marcos Leonardo marcou 19 gols em 39 partidas em sua última temporada no Al-Hilal e chega ao Ajax para elevar o nível do ataque do clube.

Caio Henrique

Caio Henrique – Divulgação/Ajax

Outro brasileiro anunciado nessa janela, Caio Henrique foi contratado junto ao Mônaco por 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 61,55 milhões). O lateral-esquerdo chegou a ser convocado para a seleção brasileira no último ciclo, mas lesões o afastaram de participar da Copa do Mundo 2026.

Julian Brandt

Julian Brandt -Divulgação/Ajax

Tratado como uma grande promessa alemã no seu início de carreira, Julian Brandt chega ao Ajax aos 30 anos, em fim de contrato, como um jogador consistente. Foram 7 temporadas como um dos principais meias do Borussia Dortmund e do futebol alemão.

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google