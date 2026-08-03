Time de Johan Cruyff e tetracampeão da Champions League, o Ajax pode já não figurar mais entre os principais times da europa há alguns anos, mas ainda era o melhor time da Holanda. O problema é que o clube vive um jejum de quatro anos sem conquistar o Campeonato Holandês.

Nos últimos três anos, os maiores campeões nacionais viram o PSV, principal rival, ser tricampeão consecutivo. O Feynoord de Arne Slot também conquistou a taça na temporada 2022-23.

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Para voltar a vencer a Eridivise, o Ajax investiu forte no mercado de transferências. O técnico Michel, ex-Girona, substitui Óscar Garcia no comando da equipe. Dentre as contratações, as apostas são em uma dupla de brasileiros e em uma antiga promessa alemã.

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Além deles, o experiente Daley Blind volta ao clube que o formou. Essa será a terceira passagem do holandês no time da capital.

Marcos Leonardo

Desejo de diversos clubes brasileiros ao longo dos anos, o Menino da Vila chega a Amsterdã por cerca de 20 milhões de euros (R$ 117,23 milhões). Mesmo atuando na Europa há quatro anos, o atacante ainda tem 23 anos e é um investimento a longo prazo.

Marcos Leonardo marcou 19 gols em 39 partidas em sua última temporada no Al-Hilal e chega ao Ajax para elevar o nível do ataque do clube.

Caio Henrique

Outro brasileiro anunciado nessa janela, Caio Henrique foi contratado junto ao Mônaco por 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 61,55 milhões). O lateral-esquerdo chegou a ser convocado para a seleção brasileira no último ciclo, mas lesões o afastaram de participar da Copa do Mundo 2026.

Julian Brandt

Tratado como uma grande promessa alemã no seu início de carreira, Julian Brandt chega ao Ajax aos 30 anos, em fim de contrato, como um jogador consistente. Foram 7 temporadas como um dos principais meias do Borussia Dortmund e do futebol alemão.

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