O Ajax está em negociações avançadas para contratar o lateral-esquerdo brasileiro Caio Henrique, atualmente no AS Monaco. A transferência do jogador, de 28 anos, é avaliada em aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 59,2 milhões), segundo o Foot Mercato.

As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias, e o jogador já teria manifestado interesse em defender o Ajax, facilitando o andamento das negociações. Caio Henrique possui contrato com o AS Monaco até 30 de junho de 2027. Além do clube holandês, o Flamengo, do Brasil, também demonstrou interesse nos serviços do lateral.

Trajetória e Desempenho de Caio Henrique

Caio Henrique chegou ao AS Monaco em 2020, vindo do Atlético de Madrid, por 8 milhões de euros. Desde então, o lateral acumulou 211 partidas pelo clube francês. Na última temporada (2025/2026), ele participou de 34 jogos e contribuiu com duas assistências, embora tenha encerrado o período com uma lesão no tendão da coxa. O lateral tem cinco convocações pela seleção brasileira principal.