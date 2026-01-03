O Corinthians se reapresentou neste sábado, 3, para a temporada 2026 e confirmou a saída de um de seus ídolos da história recente: o atacante paraguaio Ángel Romero.
O contrato do jogador de 33 anos se encerrou em 31 de dezembro e não foi renovado. Com o título da Copa do Brasil de 2025, Romero encerrou sua trajetória no clube com seis taças, incluindo dois Campeonatos Brasileiros e três Paulistas.
O atacante paraguaio, marcado por sua dedicação sem bola e poder de decisão em grandes jogos, somou 377 jogos e 67 gols, que fazem dele o estrangeiro que mais jogou e mais anotou gols pelo Timão.
O Corinthians também confirmou neste sábado, 3, a saída do atacante Talles Magno, cujo contrato terminou após 67 jogos, com nove gols marcados e dois títulos (Paulistão e Copa do Brasil de 2025).
Romero pelo Corinthians
- 377 jogos
- 67 gols
- Títulos: 6
2 x Brasileirão (2015 e 2017)
3 x Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025)
Copa do Brasil (2025).
Nota oficial do Corinthians
O presidente Osmar Stabile, em nome de toda a diretoria e de todos os torcedores do Sport Club Corinthians Paulista, agradece o atleta por todos os serviços prestados pelo atleta nestes oito anos – em duas passagens – honrando a camisa e deseja sucesso na sua sequência profissional.