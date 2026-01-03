O Corinthians se reapresentou neste sábado, 3, para a temporada 2026 e confirmou a saída de um de seus ídolos da história recente: o atacante paraguaio Ángel Romero.

O contrato do jogador de 33 anos se encerrou em 31 de dezembro e não foi renovado. Com o título da Copa do Brasil de 2025, Romero encerrou sua trajetória no clube com seis taças, incluindo dois Campeonatos Brasileiros e três Paulistas.

O atacante paraguaio, marcado por sua dedicação sem bola e poder de decisão em grandes jogos, somou 377 jogos e 67 gols, que fazem dele o estrangeiro que mais jogou e mais anotou gols pelo Timão.

O Corinthians também confirmou neste sábado, 3, a saída do atacante Talles Magno, cujo contrato terminou após 67 jogos, com nove gols marcados e dois títulos (Paulistão e Copa do Brasil de 2025).

Romero pelo Corinthians

377 jogos

67 gols

Títulos: 6

2 x Brasileirão (2015 e 2017)

3 x Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025)

Copa do Brasil (2025).

Nota oficial do Corinthians

Corinthians se despede do ídolo Ángel Romero

O presidente Osmar Stabile, em nome de toda a diretoria e de todos os torcedores do Sport Club Corinthians Paulista, agradece o atleta por todos os serviços prestados pelo atleta nestes oito anos – em duas passagens – honrando a camisa e deseja sucesso na sua sequência profissional.