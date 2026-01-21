O Corinthians segue atento ao mercado da bola em busca de reforços para a temporada 2026. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o clube do Parque São Jorge abriu conversas com o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 21, para tentar a contratação do atacante Junior Santos por empréstimo.

O interesse do Timão é contar com o atleta até o fim do ano. As negociações estão em estágio inicial, e as partes discutem a composição salarial e uma possível opção de compra ao término do vínculo.

A investida em Junior Santos atende a um pedido do técnico Dorival Júnior, que identificou a necessidade de um atacante de lado de campo com força física e velocidade para a disputa do Campeonato Paulista e das competições desta temporada – o Timão ainda terá a Libertadores, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão.

Conhecido carinhosamente como “Jacaré”, o jogador tem como principal característica a explosão e o drible em velocidade. Ele viveu o auge de sua carreira com a camisa do Botafogo em 2024, quando marcou vinte gols na temporada, sendo dez deles na campanha que culminou com o título inédito da Libertadores.

No Galo, Junior Santos enfrenta forte concorrência no setor ofensivo, que conta com nomes de peso e um elenco recheado. Comprado por oito milhões de dólares (R$ 48 mihões), fez apenas 28 jogos na temporada, sendo titular só quatro vezes. Marcou dois gols e participou com duas assist~encias.

O jogador sofreu com lesões ao longo de toda a temporada: a pior delas uma lesão traumática no púbis, com ruptura do tendão adutor da coxa direita. Não joga desde 27 de setembro, quando atuou por 17 minutos na vitória por 1 a 0 do clube mineiro contra o Mirassol, pelo Brasileirão