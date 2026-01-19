O nome de Marino Hinestroza voltou a ficar em alta no mercado da bola. Cogitado no Boca Juniors, o atacante de 23 anos entrou na mira do Vasco da Gama, que busca sua contratação para reforçar o seu elenco.

De acordo com informações iniciais do Uol, a negociação deve girar em torno de 5 milhões de dólares (R$ 30 milhões). Ele seria a primeira grande contratação vascaína de ataque para 2026.

Até então, os contratados foram o meia Johan Rojas e o zagueiro Alan Saldivia. Outras peças movimentam o mercado com especulações, como o lateral-esquerdo Cuiabano, do Nottingham Forest, e o atacante Brenner, da Udinese.

Como joga Hinestroza

Hinestroza atua preferencialmente como ponta-direita, mas também pode ser utilizado como segundo atacante, especialmente em sistemas com mobilidade ofensiva, como o de Fernando Diniz. Seu jogo é baseado em velocidade e agressividade nos dribles, perfil parecido com o de Rayan (cobiçado pelo Bournemouth) e Andrés Gómez, titulares da equipe.

>Pelo lado direito, pode receber aberto, com tendência a cortar para dentro para ou encontrar passes no setor mais perigoso de campo. Destro e forte fisicamente, pode entregar cruzamentos pelo setor, além de poder finalizar em ataques diagonais.

No Atlético Nacional, foi um dos principais nomes da equipe na Copa Libertadores de 2025, o que o colocou na mira de Fluminense e Botafogo. No Brasil, Hinestroza defendeu o Palmeiras ainda na base, entre 2020 e 2021.