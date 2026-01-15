Destaque do Red Bull Bragantino em 2025, Jhon Jhon deve deixar o Brasil nos próximos dias, segundo informações da ESPN. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o meia tem a sua venda encaminhada para o Zenit, por 18 milhões de euros (R$ 124 milhões) fixos mais 2 milhões de euros em bônus. O Massa Bruta ainda negocia buscando 20 milhões de euros fixos.
As negociações devem ser concluídas até o fim da semana e a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 15, deve ser a última do meia com a camisa do Bragantino. Em dezembro, os russo já haviam enviado uma oferta ao bragantino com um valor inferior, que foi recusada. No domingo, o jogador chegou a levantar especulações sobre a sua saída após fazer um post em suas redes sociais com a legenda: “Obrigado por tudo”
Jhon Jhon deve fazer sua despedida contra o Corinthians nesta quinta-feira, em Bragança. Até o momento ele fez 51 partidas pelo Bragantino na última temporada, com 13 gols e 11 assistências. O camisa 10 da equipe foi artilheiro e garçom da equipe na última temporada.