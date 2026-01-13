O Vasco da Gama iniciou negociações para contratar o centroavante Brenner, de 25 anos, da Udinese, da Itália. O jogador é um pedido de Fernando Diniz, que já trabalhou com o atacante no São Paulo. De acordo com o Ge, o Cruzmaltino precisaria desembolsar algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) para comprar o jogador.

Formado nas categorias de base do Tricolor Paulista, Brenner não teve sequência no profissional de início e foi emprestado para o Fluminense. No Tricolor das Laranjeiras, o atacante não teve uma passagem de grande destaque. Quando retornou ao clube paulista, o artilheiro teve o auge de sua carreira sob o comando de Diniz, anotando 22 gols e quatro assistências em 44 jogos naquela temporada.

Depois de um ótimo 2020, Brenner foi vendido ao Cincinnati dos Estados Unidos, por cerca de 12 milhões de euros. No clube americano, foram 72 partidas com 27 gols, além de ter sido nomeado um dos finalistas do prêmio de jovem jogador da MLS, em 2022.

Em junho de 2023, o atacante se transferiu para a Udinese, onde teve um período convivendo com lesões, com apenas 19 jogos em duas temporadas. No ano passado, Brenner retornou ao Cincinnati por empréstimo, com seis gols em dez partidas em sua segunda passagem pelo clube.

O Vasco procura mais um atacante para a próxima temporada, informação confirmada pelo diretor de futebol Amar Lopes. O Gigante da Colina faz a sua estreia em 2026 contra o Maricá, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, 15, em São Januário.