O Al Hilal fechou a contratação do atacante Crysencio Summerville, junto ao West Ham. O ponta foi um dos destaques na campanha da Holanda na Copa do Mundo 2026, com dois gols e duas assistências em quatro jogos.
O clube inglês aceitou a proposta de 8o milhões de euros (R$ 465 milhões) dos árabes. O jogador de 24 anos foi liberado para realizar exames médicos na Árabia Saudita.
Na temporada, o atacante teve números mais modestos: sete gols e três assistências em 34 jogos. Na Copa, o atacante se destacou pela velocidade e pelos dribles nos quatro jogos disputados.
Contra Japão e Suécia, na fase de grupos, Summerville marcou belos gols. No mata-mata, contra Marrocos, o holandês arrancou e mesmo desequilibrado tocou para Gakpo abrir o placar. No entanto, na disputa de pênaltis, o atacante virou vilão ao perder o pênalti que eliminou a Holanda do Mundial.