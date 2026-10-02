A Queens League, versão feminina da Kings League, pode desembarcar no Brasil em 2027. Em entrevista exclusiva à PLACAR, o ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué revelou que a organização trabalha para levar a competição ao país justamente no ano em que o Brasil receberá a Copa do Mundo Feminina.
Atualmente, a Queens League já possui operações na Espanha e no México. De acordo com Piqué, fundador da Kings League, o objetivo é ampliar o produto e criar um espaço para que as mulheres tenham cada vez mais protagonismo no futebol de 7.
“Queremos sempre melhorar esse produto para que as mulheres brilhem no futebol de 7 e creio que é um produto que vende muito bem. Em algum momento traríamos ao Brasil e queremos que seja em 2027, junto com o Mundial que vai acontecer por aqui. Acreditamos que seja uma grande oportunidade. Estamos trabalhando para que assim seja e estamos muito motivados para termos a Queens League no Brasil”, disse o ex-jogador, multicampeão pelo Barcelona e pela seleção espanhola.
A Copa do Mundo da Fifa de 2027 será disputada no Brasil entre 24 de junho a 8 de julho de 2027, em um momento de maior atenção ao futebol feminino no país.
Piqué quer grandes nomes na Queens League
Além da possível chegada ao Brasil, Piqué também falou sobre a presença de jogadoras conhecidas na Queens League. Assim como acontece na Kings League, que reúne jogadores e ex-atletas de renome, como Kun Aguero, Neymar e Lamine Yamal, a ideia é levar referências do futebol feminino para a competição.
O ex-zagueiro citou Marta como uma das jogadoras que gostaria de ver envolvida no projeto. Além da brasileira, Piqué também mencionou as espanholas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, ambas vencedoras da Bola de Ouro nos últimos anos.
“Sim, cremos que é muito importante, assim como o que fizemos com a Kings, poder trazer lendas ou jogadoras que têm um futuro enorme na Queens, então lutaremos e trabalharemos para que assim seja. Marta, há muitos anos, sempre foi como a primeira referência ao futebol feminino, então gostaria que estivesse envolvida. E muitas outras, Aitana Bonmatí em Espanha também fez coisas conosco, Alexia (Putellas). Temos muitas referências no futebol feminino, e queremos que essas referências também estejam envolvidas na Queens League”, finalizou.