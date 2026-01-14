Marrocos está na final da Copa Africana de Nações. A classificação da seleção marroquina foi conquistada nesta quarta-feira, 14, no estádio Moulay Abdellah, com vitória por 4 a 2, nos pênaltis, sobre a Nigéria.

A disputa de penalidades se deu após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Durante a partida, a seleção nigeriana teve mais a posse, enquanto os marroquinos abaixaram a linha e fizeram grande jogo defensivo.

Assim, nos pênaltis, a seleção marroquina conseguiu se dar melhor e enfrentará Senegal na decisão. A final acontecerá no próximo domingo, 18, no estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat.

A decisão de terceiro lugar será realizada entre Nigéria e Egito. A bola rola no Estádio Mohammed V, em Casablanca, no próximo sábado, 17.