Destaque pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026, o goleiro Vozinha ainda não convenceu totalmente pelo Colo-Colo, do Chile. Três meses após desembarcar no país como contratação de peso, o atleta de 40 anos demorou para se firmar e lida com o impacto repentino da fama em Santiago.

Apesar da expectativa em torno de sua chegada, Vozinha não entrou imediatamente no time titular. O técnico Fernando Ortiz decidiu manter o jovem Gabriel Maureira, de 19 anos, na meta da equipe. O veterano de Cabo Verde disputou apenas seis dos 15 jogos do clube chileno desde sua chegada – mas cinco deles foram nas últimas seis rodadas do Campeonato Chileno.

Vozinha foi titular no último domingo, 08, na vitória por 2 a 1 sobre o Ñublense, que assegurou o título do campeonato nacional e garantiu a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

Ainda assim, suas atuações geraram questionamentos públicos por parte de ídolos locais como Claudio Bravo, alimentando especulações na imprensa chilena sobre uma possível saída antecipada. “Ele comete muitos erros em situações que exigem coordenação”, disse o ex-goleiro de Barcelona e Manchester City. “E se você não tem coordenação, nunca terá sucesso”.

Vozinha tem contrato até o fim do ano e uma cláusula que o estende automaticamente se disputar 50% dos minutos do Colo-Colo neste segundo semestre, segundo o jornal La Tercera.

Como a notoriedade afeta a rotina do goleiro?

Além dos dilemas esportivos em campo, a vida cotidiana do atleta sofreu transformações drásticas. Antes de iniciar a trajetória profissional em 2007, Vozinha trabalhou na coleta de lixo e defendeu equipes de menor expressão ao longo da carreira.

As atuações na Copa do Mundo fizeram com que o seu número de seguidores disparasse nas redes sociais, e agora defendendo o clube mais popular do país, ele recebe um forte assédio nas ruas da capital chilena. Em algumas declarações, o atleta admitiu o incômodo com a perda da privacidade e destacou sentir saudades de sua antiga rotina tranquila.