A seleção do Uzbequistão venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 em amistoso internacional disputado nesta terça-feira, 17. Em um confronto onde o placar foi totalmente construído na etapa inicial, os uzbeques contaram com a eficiência de Esanov, autor de dois gols, para superar os sauditas, que atuaram com um jogador a menos durante grande parte do segundo tempo.

Gols concentrados no primeiro tempo

O Uzbequistão, postado em uma formação 4-2-3-1, abriu o placar aos 19 minutos com Esanov. A resposta da Arábia Saudita, que iniciou o jogo no esquema 4-4-2, foi rápida: aos 23 minutos, Al Buraikan balançou as redes após receber assistência de Al Ghamdi, igualando o marcador. No entanto, a seleção uzbeque voltou a ficar à frente aos 35 minutos, novamente com Esanov, definindo o resultado que se manteria até o apito final.

Os números da partida refletem a dinâmica do confronto. Embora a Arábia Saudita tenha registrado maior posse de bola (53% contra 47%) e trocado mais passes (507 a 455), o Uzbequistão finalizou mais vezes (oito contra seis) e acertou mais o alvo (cinco finalizações no gol contra três dos sauditas).

Expulsão relâmpago e controle na etapa final

Na volta para o segundo tempo, a Arábia Saudita promoveu seis substituições de uma só vez, incluindo a entrada de Lajami no lugar de Al Amri, que havia recebido cartão amarelo na primeira etapa. A alteração, contudo, teve um desfecho rápido e negativo para os sauditas: aos 51 minutos, Lajami recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

Com a vantagem no placar e um jogador a mais, o Uzbequistão administrou o resultado. A etapa final foi marcada por diversas substituições de ambos os lados e por três cartões amarelos aplicados aos uzbeques – para Ashurmatov, Esanov e Urozov. Defensivamente, os goleiros sauditas viram sua meta ser ameaçada e terminaram a partida com três defesas, enquanto Abduvokhid Nematov, titular do Uzbequistão, realizou duas intervenções para garantir a vitória no amistoso.