Nem bem as regras do futebol moderno começavam a ser aplicadas nos campos do século 19 e alguns clubes já aderiam ao futuro esporte mais midiático da história. Da Inglaterra à Europa continetal, uma série de clubes passaram a jogar ou foram fundados na órbita de uma bola. Abaixo, a PLACAR listou os mais antigos e em atividade até os dias de hoje.

BFC Germania 1888

O Berliner Fußball Club Germania 1888 é um clube de futebol alemão de Berlim. Fundado em 15 de abril de 1888, ele é amplamente reconhecido como o mais antigo da Alemanha em atividade. Atualmente, joga na Kreisliga B (Staffel 4) — competição corresponde à 10ª divisão dentro da pirâmide oficial do futebol alemão.

Genoa, Itália

Fundado em 7 de setembro de 1893, o Genoa Cricket and Football Club é o clube de futebol em atividade mais antigo da Itália. Atualmente, joga na Série A, a primeira divisão do Campeonato Italiano de Futebol.

Le Havre, França

O Le Havre Athletic Club (HAC) é considerado o clube de futebol mais antigo da França ainda em atividade. Fundado em 1872 , iniciou as atividades misturando futebol e rúgbi, antes de se consolidar de vez no primeiro. Atualmente, joga na Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês.

Recreativo de Huelva, Espanha

O Real Club Recreativo de Huelva é reconhecido oficialmente como o clube de futebol mais antigo da Espanha que nunca interrompeu as atividades. Fundado em 18 de dezembro de 1889, joga atualmente na Segunda Federación, que corresponde à quarta divisão do Campeonato Espanhol.

Sheffield FC, Inglaterra

Fundado em 24 de outubro de 1857 , na Inglaterra, o Sheffield FC é oficialmente reconhecido pela Fifa e pela Federação Inglesa (FA) como o clube de futebol mais antigo do mundo ainda em atividade. Joga atualmente na Northern Premier League Division One East, que equivale à 8ª divisão do sistema de ligas do futebol da Inglaterra.

Vianense, Portugal

O Sport Clube Vianense é oficialmente reconhecido como o clube de futebol mais antigo de Portugal em atividade ininterrupta. Fundado em 13 de março de 1898, joga atualmente na Liga 3, que corresponde à terceira divisão do sistema de ligas do futebol português.