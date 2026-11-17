A seleção da Rússia entrou em campo com um uniforme retrô inspirado na antiga União Soviética durante o amistoso contra a Venezuela, realizado nesta terça-feira, 17, na Ozon Arena, em Krasnodar. A indumentária comemorativa — que contou com autorização excepcional da Fifa para ser utilizada na partida, segundo a federação russa — roubou a cena no encerramento do calendário da equipe em 2026, dentro de um confronto vencido pelos anfitriões por 2 a 0, com dois gols do capitão Aleksei Miranchuk no segundo tempo.

O fardamento especial resgatou fielmente a estética dos modelos utilizados nos anos 1950 e 1960: camisa vermelha de mangas longas, gola polo, numeração ampla estampada nas costas e ausência dos sobrenomes dos jogadores. A coleção histórica incluiu ainda um uniforme totalmente preto para o goleiro Matvei Safonov, em tributo ao lendário arqueiro Lev Yashin, além de um agasalho com o emblema original da Federação de Futebol da URSS.

Homenagem ao ouro de 1956 e contexto geopolítico

A ação celebrou duas efemérides marcantes do esporte soviético: os 70 anos da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956 — quando a URSS bateu a Iugoslávia por 1 a 0 na final para obter seu primeiro título olímpico no futebol —, e o centenário de nascimento de Nikita Simonyan, integrante daquela equipe campeã.

Ainda suspensa das competições oficiais da Fifa e da Uefa, a seleção comandada por Valeri Karpin segue estruturando uma agenda própria de amistosos internacionais, encerrando o ano diante de uma Venezuela que preserva laços com Moscou ao mesmo tempo em que ensaia aproximação com Washington desde a queda de Nicolás Maduro. Além do apelo como peça de colecionador, o resgate visual da era soviética ganhou peso simbólico que ultrapassa a nostalgia esportiva no atual cenário geopolítico.

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O ouro olímpico de Melbourne em 1956 e o centenário de Simonyan

A escolha da indumentária celebrou duas efemérides centrais da história do futebol soviético: os 70 anos da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, e o centenário de nascimento de Nikita Simonyan, ex-atacante nascido em outubro de 1926 que integrou aquela geração campeã.

Disputado na Austrália, o torneio olímpico de 1956 marcou o primeiro grande título internacional da União Soviética no futebol. Sob o comando do técnico Gavriil Kachalin e liderada em campo pelo capitão Igor Netto e pelo goleiro Lev Yashin, a equipe soviética superou a Alemanha Unida na estreia (2 a 1), eliminou a Indonésia nas quartas de final após jogo desempate (0 a 0 e 4 a 0) e venceu a Bulgária na semifinal na prorrogação (2 a 1).

Na decisão realizada em 8 de dezembro de 1956, no Melbourne Cricket Ground, diante de mais de 86 mil espectadores, a URSS derrotou a Iugoslávia por 1 a 0, com gol de cabeça de Anatoli Ilyin aos três minutos do segundo tempo. Titular na final no lugar do jovem astro Eduard Streltsov — então com 19 anos, autor do gol decisivo na semifinal —, Nikita Simonyan ficou marcado na história olímpica ao tentar entregar sua própria medalha de ouro ao companheiro de ataque após o apito final, gesto recusado por Streltsov por entender que ambos ainda teriam outras oportunidades de conquistar títulos pela seleção.