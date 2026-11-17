A Rússia venceu a Venezuela por 2 a 0 nesta terça-feira (17), em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026. Jogando na Ozon Arena, em Krasnodar, a equipe mandante construiu o resultado na etapa final, com dois gols marcados por Miranchuk. Apesar de ter menos posse de bola, a seleção russa foi mais efetiva nas finalizações e garantiu o triunfo.

Eficiência russa no segundo tempo

Sem gols e sem cartões aplicados, o primeiro tempo terminou com o placar zerado. Na volta para a segunda etapa, a Rússia conseguiu transformar suas oportunidades em gols. Aos 59 minutos, Miranchuk abriu o placar para a equipe da casa, aproveitando a assistência de Vakhania.

Mudanças e o gol decisivo da Rússia

Os dois times, armados no esquema 4-2-3-1, promoveram diversas substituições ao longo da etapa final. Aos 70 minutos, Kislyak entrou no lugar de Batrakov na equipe russa. A alteração surtiu efeito: aos 75 minutos, Kislyak deu o passe para Miranchuk marcar o seu segundo gol no jogo e dar números finais à partida.

Números do confronto

Com 57% de posse de bola e 498 passes trocados, a Venezuela teve o controle da bola, mas não conseguiu acertar o alvo nas suas 7 finalizações, não exigindo nenhuma defesa do goleiro Matvey Safonov. Por outro lado, a Rússia, com 43% de posse e 374 passes, finalizou 14 vezes, sendo 5 no gol, o que obrigou o goleiro venezuelano José Contreras a fazer três defesas. O confronto ainda registrou três cartões amarelos, todos no segundo tempo: Komlichenko foi advertido pela Rússia aos 50 minutos, enquanto Casseres, aos 50, e Segovia, aos 52, receberam amarelo pela Venezuela.