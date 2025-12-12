O Al-Rayyan decidiu agir antes da abertura da janela de transferências e valorizou o atacante Róger Guedes. O clube do Catar ampliou o contrato do brasileiro, de 29 anos, até meados de 2027 e já negocia uma renovação ainda mais longa para reduzir o risco de perdê-lo.

Comandado por Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, o Al-Rayyan acionou uma cláusula que estendia o vínculo, originalmente válido até julho de 2026, mediante aumento salarial. Além disso, apresentou um plano esportivo ambicioso para manter o atacante no país, incluindo até a possibilidade de defendê-lo pela seleção do Catar no ciclo da Copa de 2030.

A valorização acontece após forte assédio na última janela. Os clubes da Arábia Saudita, via PIF, e o Grêmio tentaram contratá-lo. O time gaúcho, inclusive, chegou a oferecer cerca de 20 milhões de euros, mas o Al-Rayyan recusou e manteve sua postura firme para não liberar o jogador.

Contratado ao Corinthians em agosto de 2023, Róger Guedes vive fase impressionante no Catar. Ele soma 75 participações em gols em 78 partidas pelo Al-Rayyan. Na atual temporada, registra 12 gols e uma assistência em 13 jogos. Somando todas as competições em 2025, o atacante alcança 39 gols e seis assistências em 37 partidas, números que o colocam entre os destaques do futebol asiático.

A fase é tão boa do atacante que até veículos europeus chegaram a repercutir seu futebol na Ásia Ocidental. O jornal Marca, da Espanha, por exemplo, comparou os números de Róger Guedes com Joselu, atacante ex-Real Madrid, que até agora marcou sete gols em 12 jogos no país.