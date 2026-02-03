O comitê organizador dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 anunciou nesta terça-feira, 3, os sete estádios que sediarão partidas dos torneios de futebol masculino e feminino. O Rose Bowl Stadium, em Pasadena, será o palco das duas finais, programadas para 28 e 29 de julho de 2028.

A modalidade, porém, não ficará restrita à região de Los Angeles. O plano prevê uma competição espalhada pelo país, com jogos também em Nova York, Columbus, Nashville e St. Louis, além de San José e San Diego, na Califórnia.