O modelo de franquias fechadas da Major League Soccer voltou ao centro das discussões sobre competitividade no futebol norte-americano. O atacante alemão Thomas Müller, atualmente no Vancouver Whitecaps, avaliou o formato da competição.

“É difícil comparar por causa do sistema, não há rebaixamento. Não há uma grande pressão. Há… ‘ah sim, nós fazemos uma reconstrução’. Ninguém fica feliz em perder, mas é totalmente diferente quando você luta contra o rebaixamento”, afirmou Müller em entrevista.

Como o sistema sem descenso afeta o torneio

Para o jogador, a estrutura da liga permite que um clube encerre uma campanha ruim já planejando a temporada seguinte, sem o risco financeiro e esportivo de uma queda de divisão. Embora as derrotas continuem indesejadas, a certeza da permanência altera a exigência competitiva e a postura dos elencos durante a temporada regular.

Ponderações técnicas e projetos na USL

A avaliação de Müller coincide com declarações anteriores do técnico Mauricio Pochettino, que apontou ao jornal El País que a falta de metas de permanência pode esvaziar a reta final do torneio para equipes fora da zona de classificação aos playoffs. Por outro lado, a United Soccer League planeja implementar a USL Premier a partir de 2028, adotando três divisões integradas por acesso e descenso esportivo.

Expansão comercial da liga norte-americana

Apesar dos debates esportivos, os números de público e engajamento da MLS seguem em alta no país. Em 2026, impulsionada pela realização da Copa do Mundo e a presença de astros internacionais, a liga superou 11,2 milhões de torcedores nos estádios, registrando média de 22 mil pagantes por partida e cerca de 7,2 milhões de espectadores semanais nas transmissões ao vivo.