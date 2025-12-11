Destaque na estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, Giorgian De Arrascaeta é um dos favoritos ao tradicional prêmio Rei da América, que será revelado pelo jornal El País, em 31 de dezembro. O meia uruguaio, no entanto, terá forte concorrência, incluindo a dos argentinos Lionel Messi, campeão da MLS com o Inter Miami, e Ángel Di María, vencedor pelo Rosario Central de um troféu recém-criado pela AFA.

Em artigo em seu site, o jornal uruguaio listou 14 candidatos ao prêmio. Além de Arrascaeta, Messi e Di María, o El País destaca mais quatro atletas do Flamengo (Danilo, autor do gol do tetra da Libertadores, Rossi, Bruno Henrique e Pedro), três do vice-campeão Palmeiras (Gustavo Gómez, Vitor Roque e Flaco López) e atletas do Lanús, campeão da Sul-Americana, além de Leandro Paredes, campeão do mundo pela Argentina que retornou ao Boca Juniors.

Candidatos a Rei da América 2025

Giorgian De Arrascaeta (Uruguai/Flamengo)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Gustavo Gómez (Paraguai/Palmeiras)

Vitor Roque (Brasil/Palmeiras)

Agustín Rossi (Argentina/Flamengo)

Danilo (Brasil/Flamengo)

Bruno Henrique (Brasil/Flamengo)

Pedro (Brasil/Flamengo)

Flaco López (Argentina/Palmeiras)

Leandro Paredes (Argentina/Boca Juniors)

Ángel Di María (Argentina/Rosario Central)

Marcelino Moreno (Argentina/Lanús)

Eduardo Salvio (Argentina/Lanús)

Carlos Izquierdoz (Argentina/Lanús)

Diferenças entre Rei da América x Herói da Libertadores

Arrascaeta saiu na frente na tradicional premiação de Rei da América, mas o título de Herói da Libertadores, conquistado com o tetracampeonato do Flamengo no último sábado, 29, não elege o jogador automaticamente. As premiações são diferentes e pode não ter o mesmo vencedor.

As premiações, em geral, confundem os torcedores. A conquistada por Arrascaeta na vitória sobre o Palmeiras é entregue pela Conmebol para o craque da Libertadores. O camisa 10 terminou a competição com dois gols e uma assistência em 11 jogos e atuou como o verdadeiro maestro rubro-negro.