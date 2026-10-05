O experiente meio-campista Luka Modric reforçou sua dedicação à seleção croata e descartou qualquer intenção de deixar a equipe em meio à crise após a goleada sofrida diante da Inglaterra. O capitão garantiu foco total na recuperação do grupo ainda nesta Liga das Nações.

Qual é o posicionamento do capitão após a goleada?

Em declarações repercutidas pelo jornal Record, o camisa 10 explicou que pretende seguir disponível para defender o país enquanto a comissão técnica avaliar necessária a sua presença. “Nos momentos difíceis quero estar aqui”, declarou Modric, ao assegurar que o elenco debateu internamente os erros para apresentar uma resposta imediata nos próximos confrontos.

Como o jogador projeta a sequência na Liga das Nações?

Com o compromisso diante da Espanha no horizonte da Liga das Nações, o jogador de 41 anos destacou que sua rotina na seleção tem sido avaliada a cada convocação, sem prazos prévios para uma despedida definitiva. O meio-campista reforçou sua prontidão para colaborar tanto nas atuações dentro das quatro linhas quanto no suporte às lideranças jovens fora de campo.