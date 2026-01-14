O mundo do futebol chegou perto de ter mais uma vez Messi e Cristiano Ronaldo disputando a mesma liga nacional. O presidente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Anmar Al Haili, revelou que o camisa 10 da Argentina recebeu uma proposta milionária do clube quando estava de saída do PSG.

Em declarações repercutidas pelo jornal Marca, da Espanha, o mandatário árabe disse que ofereceu um cheque em branco para o jogador se juntar à sua equipe, em 2023, que recusou o contrato por causa da família e se transferiu ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Ele também afirmou que as portas sempre estarão abertas para uma possível transferência de Messi e que estaria disposto a oferecer um cheque em branco ao atleta.

“Sim, eu o contatei antes, quando seu contrato com o PSG terminou. Ofereci a ele 1,4 bilhão de euros. Ele rejeitou uma oferta tão alta pelo bem de sua família, mesmo eu tendo convencido a todos. No entanto, ele não hesitou em recusar, porque a família é mais importante que o dinheiro. Eu o respeito, e o Al Ittihad sempre o receberá de volta, ele pode vir quando quiser”, declarou o presidente.

O Al-Ittihad é o atual campeão da Liga Saudita e conta com grandes estrelas do futebol em seu elenco, como os franceses Karim Benzema e N’Golo Kanté. O volante brasileiro Fabinho é outro jogador que atua com as cores do clube árabe. Neste momento, os comandados do treinador Sérgio Conceição, ex-Porto e Milan, estão na sexta colocação da Liga Nacional.