A goleira e influenciadora digital Justine Elliott anunciou a rescisão de seu vínculo com o Salford City Lionesses, equipe que disputa competições regionais de futebol feminino na Inglaterra. O clube conta com investimentos de nomes históricos do esporte, entre eles David Beckham e Gary Neville.

Com forte engajamento digital e mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais, a atleta confirmou o encerramento da passagem após poucos meses defendendo a meta da equipe.

Pronunciamento oficial nas redes sociais

O comunicado foi veiculado diretamente aos torcedores em post nas redes sociais da jogadora. “Fim de um capítulo. Tomei a decisão de me afastar do Salford City Lionesses. Sou grata pelas experiências e lições aprendidas ao longo do caminho, mas animada para ver o que o próximo capítulo reserva”, afirmou Justine Elliott.

A atleta optou por não detalhar razões contratuais ou motivações de bastidores que culminaram em sua decisão pessoal de deixar o elenco. Entretanto, um episódio dentro de campo marcou sua última partida com a camisa do Salford City.

Contexto em campo e trajetória recente

A saída da jogadora ocorre semanas após uma ocorrência marcante em campo. Em 18 de outubro, durante o triunfo do Salford por 4 a 1 diante do Altrincham, Elliott recebeu cartão vermelho direto ao segurar a bola com a mão fora da grande área regulamentar. Por conta da suspensão automática, a arqueira desfalcou o grupo no compromisso seguinte, contra o Chester.

Apesar da repercussão gerada pelo episódio nas transmissões e nas redes, não há qualquer confirmação oficial da diretoria ou da comissão técnica vinculando o cartão à decisão de rescisão do contrato.

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