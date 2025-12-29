É sabido que o futebol mundial tem como suas principais premiações individuais a Bola de Ouro e o prêmio The Best da Fifa, que por um certo tempo se fundiram. No entanto, uma premiação realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ganha cada vez mais manchetes e por motivos controversos. Como mostrou a edição de 2025, realizada no último domingo, 28, o Globe Soccer Awards, é dominado por duas estrelas portuguesas: o atacante Cristiano Ronaldo e seu ex-empresário, Jorge Mendes.

O prêmio oferecido pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Empresários de Jogadores (EFAA) desde 2010, teve como ganhador do prêmio de melhor jogador do ano Ousmane Dembélé, do PSG, que já havia vencido a Bola de Ouro e o The Best.

Mas o que mais chamou atenção foi o fato de Cristiano Ronaldo ter vencido o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio, mesmo tendo perdido os principais prêmios locais para Karim Benzema (Al-Ittihad) e Riyad Mahrez (Al-Ahli), e de Jorge Mendes ter vencido pela 13ª vez o inusitado prêmio para melhor agente do ano.

Outras escolhas controversas foram a de “melhor retorno” para Paul Pogba, que reforçou o Monaco sem grande destaque após cumprir punição por doping, e a de Portugal como melhor seleção do planeta, mesmo a Argentina sendo a atual campeã do mundo e a Espanha a campeã europeia.

Os vencedores do Globe Soccer Awards 2025 Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Melhor atacante: Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor meio-campista: Vitinha (PSG)

Melhor técnico: Luis Enrique (PSG)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Melhor presidente: Nasser Al-Khelaifi (PSG)

Jogador revelação: Désiré Doué (PSG)

Melhor clube masculino: PSG

Melhor clube feminino: Barcelona

Melhor seleção: Portugal

Melhor jogador do Campeonato Espanhol 24/25: Raphinha

Melhor retorno: Paul Pogba

O que é o Globe Soccer Awards?

Diferente da tradicional Bola de Ouro, da France Football, ou do The Best, da FIFA, o Globe Soccer Awards nasceu com um viés voltado para o mercado da bola. O evento é organizado pela EFAA (Associação Europeia de Agentes de Jogadores) e pela ECA (Associação de Clubes Europeus).

Inicialmente, o foco era premiar os melhores dirigentes e agentes. Contudo, a cerimônia expandiu para incluir o prêmio de melhor jogador do mundo em 2011. Desde então, tornou-se um ponto de encontro para a elite do esporte, aproveitando a pausa de inverno europeia e o investimento do turismo em .