Com 36 gols marcados em 2025, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, vem se aproximando dos 1000 gols na carreira, em jogos oficiais. Maior artilheiro da história do futebol mundial (em partidas oficiais), com 952 gols, o português segue à frente do argentino Lionel Messi, autor de 893 gols.

Contando os gols em partidas não-oficiais, CR7 tem ainda mais 20 gols e soma então 972 na carreira. Nessa conta, porém, fica bem atrás do brasileiro Pelé, que marcou 1282 gols na carreira, sendo 762 em jogos oficiais. Recentemente, CR7 cutucou o Rei do Futebol ao novamente dizer que todos os seus gols foram gravados em vídeo.

Considerando apenas gols em jogos oficiais, Cristiano Ronaldo tem 190 gols a mais que Pelé (952 x 762), mas com uma média de gols inferior ao Rei (0,74 x 0,92). Em jogos amistosos, Pelé tem 500 gols a mais que CR7 (520 x 20).

Gols de Cristiano Ronaldo na carreira em jogos oficiais (2002-2025):

5 – Sporting-POR (31 jogos) 2002/2003

145 – Manchester United-ING (346 jogos) 2003/2009 e 2021/2022

450 – Real Madrid-ESP (438 jogos) 2009/2018

101 – Juventus-ITA (134 jogos) 2018/2021

108 – Al-Nassr-ARA (121 jogos) 2023/2025

143 – Seleção Portuguesa (225 jogos) 2003/2025

Total: 952 gols em 1295 jogos

Gols de Cristiano Ronaldo em jogos amistosos (2002-2025):

0 – Sporting-POR (2 jogos) 2002/2003

2 – Manchester United-ING (3 jogos) 2003/2009 e 2021/2022

13 – Real Madrid-ESP (26 jogos) 2009/2018

4 – Juventus-ITA (7 jogos) 2018/2021

0 – Al-Nassr-ARA (4 jogos) 2023/2025

1 – Seleção Portuguesa Olímpica (2 jogos) 2004

Total: 20 gols em 44 jogos

Total na carreira: 972 gols em 1339 jogos

Gols de Pelé na carreira em jogos oficiais (1957-2077):

642 – Santos (663 jogos) 1957/1974

37 – Cosmos-EUA (64 jogos) 1975/1977

7 – Seleção Paulista (6 jogos) 1960

77 – Seleção Brasileira (91 jogos) – 1957/1971

Total: 762 gols em 825 jogos

Gols de Pelé em jogos amistosos (1956-1990):

0 – American All Stars-EUA (2 jogos) – 1976

6 – Combinado Santos-Vasco (4 jogos) – 1957

0 – Cosmos All-Stars-EUA (1 jogo) – 1984

0 – Flamengo (1 jogo) – 1979

0 – Fluminense (1 jogo) – 1978

0 – Nigéria (1 jogo) – 1978

445 – Santos (451 jogos) – 1956/1975

1 – Santos Aspirantes (1 jogo) – 1962

28 – Cosmos-EUA (43 jogos) – 1975/1980

3 – Seleção Paulista (6 jogos) 1959/1969

19 – Combinados (14 jogos) – 1959-1990

18 – Seleção Brasileira (23 jogos) 1958/1976

Total: 520 gols em 550 jogos

Total na carreira: 1282 gols em 1375 jogos