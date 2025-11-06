Com 36 gols marcados em 2025, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, vem se aproximando dos 1000 gols na carreira, em jogos oficiais. Maior artilheiro da história do futebol mundial (em partidas oficiais), com 952 gols, o português segue à frente do argentino Lionel Messi, autor de 893 gols.
Contando os gols em partidas não-oficiais, CR7 tem ainda mais 20 gols e soma então 972 na carreira. Nessa conta, porém, fica bem atrás do brasileiro Pelé, que marcou 1282 gols na carreira, sendo 762 em jogos oficiais. Recentemente, CR7 cutucou o Rei do Futebol ao novamente dizer que todos os seus gols foram gravados em vídeo.
Considerando apenas gols em jogos oficiais, Cristiano Ronaldo tem 190 gols a mais que Pelé (952 x 762), mas com uma média de gols inferior ao Rei (0,74 x 0,92). Em jogos amistosos, Pelé tem 500 gols a mais que CR7 (520 x 20).
Gols de Cristiano Ronaldo na carreira em jogos oficiais (2002-2025):
5 – Sporting-POR (31 jogos) 2002/2003
145 – Manchester United-ING (346 jogos) 2003/2009 e 2021/2022
450 – Real Madrid-ESP (438 jogos) 2009/2018
101 – Juventus-ITA (134 jogos) 2018/2021
108 – Al-Nassr-ARA (121 jogos) 2023/2025
143 – Seleção Portuguesa (225 jogos) 2003/2025
Total: 952 gols em 1295 jogos
Gols de Cristiano Ronaldo em jogos amistosos (2002-2025):
0 – Sporting-POR (2 jogos) 2002/2003
2 – Manchester United-ING (3 jogos) 2003/2009 e 2021/2022
13 – Real Madrid-ESP (26 jogos) 2009/2018
4 – Juventus-ITA (7 jogos) 2018/2021
0 – Al-Nassr-ARA (4 jogos) 2023/2025
1 – Seleção Portuguesa Olímpica (2 jogos) 2004
Total: 20 gols em 44 jogos
Total na carreira: 972 gols em 1339 jogos
Gols de Pelé na carreira em jogos oficiais (1957-2077):
642 – Santos (663 jogos) 1957/1974
37 – Cosmos-EUA (64 jogos) 1975/1977
7 – Seleção Paulista (6 jogos) 1960
77 – Seleção Brasileira (91 jogos) – 1957/1971
Total: 762 gols em 825 jogos
Gols de Pelé em jogos amistosos (1956-1990):
0 – American All Stars-EUA (2 jogos) – 1976
6 – Combinado Santos-Vasco (4 jogos) – 1957
0 – Cosmos All-Stars-EUA (1 jogo) – 1984
0 – Flamengo (1 jogo) – 1979
0 – Fluminense (1 jogo) – 1978
0 – Nigéria (1 jogo) – 1978
445 – Santos (451 jogos) – 1956/1975
1 – Santos Aspirantes (1 jogo) – 1962
28 – Cosmos-EUA (43 jogos) – 1975/1980
3 – Seleção Paulista (6 jogos) 1959/1969
19 – Combinados (14 jogos) – 1959-1990
18 – Seleção Brasileira (23 jogos) 1958/1976
Total: 520 gols em 550 jogos
Total na carreira: 1282 gols em 1375 jogos