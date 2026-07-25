Neste sábado, 25, o Mônaco perdeu por 2 a 0 para o Sporting, em amistoso pré-temporada realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Essa foi primeira derrota da equipe do Principado sob o comando de Filipe Luís.

“O jogo de hoje foi um teste importante para nós, pois o Sporting está muito mais avançado na preparação”, avaliou o técnico brasileiro, em declaração às redes sociais do Monaco. “Foi, portanto, uma boa oportunidade para fazermos ajustes, enquanto continuamos a trabalhar em todos os aspectos.”

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Anteriormente, o clube derrotou por 5 a 2 o Saint Priest, time da quarta divisão francesa. Na próxima sexta, 31, ele encara o Cercle Brugge, da Bélgica, em casa. Até o dia 23 de agosto, quando estreia pelo campeonato francês contra o Le Havre, a equipe ainda tem compromissos contra o Getafe, o Liverpool e o Coventry.

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Filipe Luís assumiu o Monaco em junho deste ano, com contrato válido até junho de 2028.

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