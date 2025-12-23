O Flamengo fechou a temporada de 2025 com um dos maiores resultados financeiros da sua história em negociações de atletas, superando as expectativas de receita com transferências e mantendo força no mercado nacional e internacional. O Rubro-Negro conseguiu alcançar e superar a marca de R$ 500 milhões arrecadados em vendas de jogadores. Confira abaixo o balanço da temporada.

Foram quase R$ 200 milhões de superávit no balanço entre compra e venda de jogadores. Essa diferença foi alcançada principalmente pela venda de dois jogadores: Gerson, para o Zenit, e Wesley, para a Roma. As duas negociações garantiram cerca de R$ 160 milhões separadamente, e pouco mais de R$ 300 milhões juntos ao cofre do time.

A venda do atacante Juninho deve ser concretizada ainda em 2025, e garantir o valor recorde ao clube. No entanto, mesmo se não acontecer, o Flamengo já tem a marca dos R$ 500 milhões garantida.

Das contratações, Samuel Lino foi a mais cara (R$ 143 milhões). Chegaram também Juninho, Danilo, Jorginho, Emerson Royal e Carrascal.

Balanço: compras e vendas do Flamengo em 2025

Vendas do Flamengo na temporada

Fabrício Bruno (Cruzeiro): R$ 44 milhões

Alcaraz (Everton): R$ 96 milhões

Gerson (Zenit): R$ 160,6 milhões

Wesley (Roma): R$ 162,2 milhões

Matheus Gonçalves (Al-Ahli): R$ 50,5 milhões

Juninho (Pumas): R$ 32,3 milhões

Total: R$ 545,6 milhões

Compras do Flamengo na temporada

Juninho (contratação + luvas): R$ 37,2 milhões

Danilo (luvas): R$ 16,8 milhões

Jorginho (luvas e comissão): R$ 23,8 milhões

Emerson Royal: R$ 58 milhões

Samuel Lino: R$ 143 milhões

Carrascal: R$ 77 milhões

Total: R$ 355,8 milhões