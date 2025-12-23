O Flamengo fechou a temporada de 2025 com um dos maiores resultados financeiros da sua história em negociações de atletas, superando as expectativas de receita com transferências e mantendo força no mercado nacional e internacional. O Rubro-Negro conseguiu alcançar e superar a marca de R$ 500 milhões arrecadados em vendas de jogadores. Confira abaixo o balanço da temporada.
Foram quase R$ 200 milhões de superávit no balanço entre compra e venda de jogadores. Essa diferença foi alcançada principalmente pela venda de dois jogadores: Gerson, para o Zenit, e Wesley, para a Roma. As duas negociações garantiram cerca de R$ 160 milhões separadamente, e pouco mais de R$ 300 milhões juntos ao cofre do time.
A venda do atacante Juninho deve ser concretizada ainda em 2025, e garantir o valor recorde ao clube. No entanto, mesmo se não acontecer, o Flamengo já tem a marca dos R$ 500 milhões garantida.
Das contratações, Samuel Lino foi a mais cara (R$ 143 milhões). Chegaram também Juninho, Danilo, Jorginho, Emerson Royal e Carrascal.
Balanço: compras e vendas do Flamengo em 2025
Vendas do Flamengo na temporada
Fabrício Bruno (Cruzeiro): R$ 44 milhões
Alcaraz (Everton): R$ 96 milhões
Gerson (Zenit): R$ 160,6 milhões
Wesley (Roma): R$ 162,2 milhões
Matheus Gonçalves (Al-Ahli): R$ 50,5 milhões
Juninho (Pumas): R$ 32,3 milhões
Total: R$ 545,6 milhões
Compras do Flamengo na temporada
Juninho (contratação + luvas): R$ 37,2 milhões
Danilo (luvas): R$ 16,8 milhões
Jorginho (luvas e comissão): R$ 23,8 milhões
Emerson Royal: R$ 58 milhões
Samuel Lino: R$ 143 milhões
Carrascal: R$ 77 milhões
Total: R$ 355,8 milhões