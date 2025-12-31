A Fifa anunciou o encerramento do prêmio The Best e a criação de uma nova cerimônia anual de premiação do futebol mundial, que será realizada em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A mudança marca o fim de um ciclo iniciado em 2016, quando a entidade passou a organizar sua própria premiação após a separação da Bola de Ouro.

O acordo foi formalizado por meio de um memorando de entendimento assinado durante a World Sports Summit, em Dubai, com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do xeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Esportes de Dubai. A partir de 2026, o novo evento passará a ser a única cerimônia oficial anual de premiação da entidade máxima do futebol.

O The Best teve sua última edição em dezembro de 2025, em Doha, no Catar. Na ocasião, Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Aitana Bonmatí, do Barcelona, foram eleitos os melhores jogadores do ano nas categorias masculina e feminina.

Segundo a Fifa, a nova premiação terá alcance global e reunirá jogadores, clubes, dirigentes e demais figuras centrais do futebol internacional para celebrar os destaques da temporada anterior. Ainda não foram divulgados detalhes sobre categorias, critérios de indicação, formato de votação ou calendário. A entidade também não confirmou se prêmios tradicionais do The Best, como o Puskás, para o gol mais bonito, e o Prêmio Marta, no futebol feminino, serão mantidos no novo modelo.

A mudança reforça a estratégia recente da Fifa de aprofundar sua presença comercial no Oriente Médio. Nos últimos anos, a entidade ampliou parcerias na região, realizou competições e eventos no Golfo e confirmou a Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034.