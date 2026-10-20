Com participação especial de Zico diretamente do Japão, transmissão de Kashima Antlers x Kashiwa Reysol terá pré-jogo a partir das 2h da madrugada de sexta-feira para sábado, 24, com atrações exclusivas e ações para os torcedores.

A estreia do Canal Zico 10 nas transmissões da J-League terá dois personagens históricos do futebol japonês. Além da participação especial de Zico, diretamente do estádio em Kashima, o ex-atacante Bismarck será o comentarista da partida entre Kashima Antlers e Kashiwa Reysol, ao lado do narrador Clayton Carvalho.

Ídolo do futebol japonês, Bismarck conquistou três títulos nacionais pelo Kashima Antlers, em 1998, 2000 e 2001, e foi um dos grandes protagonistas da história do clube. Agora, terá a oportunidade de reencontrar a torcida brasileira do Kashima em uma função diferente, compartilhando histórias, análises e bastidores de sua passagem pelo Japão.

A bola rola às 3h da madrugada de sábado (24), no horário de Brasília, mas a programação começa uma hora antes. A partir das 2h, o Canal Zico 10 apresentará um pré-jogo especial, com participações de convidados, conteúdos exclusivos produzidos no Japão e atrações para quem decidir trocar algumas horas de sono pelo futebol.

Com patrocínio master do Quintal do Zico, a transmissão também terá ações especiais para o público, incluindo itens da Loja do Zico, brindes do canal e outras surpresas ao longo da madrugada.

“Vamos ter ações para quem ficar de madrugada com a gente. Itens da Loja do Zico, brindes do canal e novidades para tornar essa estreia ainda mais especial. Queremos transformar cada transmissão em um encontro dos apaixonados por futebol e pela história de Zico no Japão” comentou Bruno Torelly, apresentador e gerente de conteúdo do Canal Zico 10.

Parceria inédita com a J-League

A transmissão marca o início de uma parceria inédita entre o Canal Zico 10 e a J-League, que prevê a exibição ao vivo de 27 partidas do Kashima Antlers na temporada, além da utilização de gols e melhores momentos dos jogos da competição.

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O projeto também inclui entrevistas, reportagens e conteúdos especiais sobre o futebol japonês, explorando a ligação histórica entre Brasil e Japão, especialmente a trajetória de Zico, que ajudou a profissionalizar o Kashima Antlers na década de 1990 e permanece ligado ao clube como conselheiro.

Com mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube, o Canal Zico 10 pretende transformar as transmissões em uma nova oportunidade de aproximar os torcedores brasileiros da J-League, reunindo personagens que ajudaram a construir a história do futebol japonês.

Kashima Antlers x Kashiwa Reysol

– Data: Sábado, 24 de outubro

– Pré-jogo: 2h (horário de Brasília)

– Início da partida: 3h (horário de Brasília)

– Transmissão: Canal Zico 10, no YouTube

– Narração: Clayton Carvalho

– Comentários: Bismarck

– Participação especial: Zico, diretamente do Japão

– Patrocínio master: Quintal do Zico