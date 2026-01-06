As quartas de final da Copa Africana de Nações de 2026 estão definidas. Nesta terça-feira, 6, Argélia e Costa do Marfim conquistaram suas vagas, batendo República Democrática do Congo e Burkina Faso, respectivamente.
Anteriormente, o Marrocos, adversário do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, avançou ao bater por 1 a 0 a Tanzânia, nas oitavas de final, com gol de Brahim Díaz, do Real Madrid. A seleção do Magreb fará um clássico continental contra Camarões, que nas oitavas passou por 2 a 1 pela África do Sul.
Mali x Senegal é o outro duelo já definido. A seleção malinesa eliminou nos pênaltis a favorita Tunísia, após empate em 1 a 1. Já Senegal bateu o Sudão por 3 a 1 nas oitavas.
Na segunda-feira, 5, a Nigéria passou fácil por Moçambique, enquanto o Egito venceu Benin, por 3 a 1, para se classificar.
Confrontos das quartas de final da Copa Africana de Nações
9/1, às 13h – Mali x Senegal
9/1, às 16h – Camarões x Marrocos
10/1, às 13h – Argélia x Nigéria
10/1, às 16h – Egito x Costa do Marfim
Chaveamento da Copa Africana de Nações
Semifinal
14/1, às 14h – Mali ou Senegal x Egito ou Costa do Marfim
17/1. às 17h – Argélia ou Nigéria x Camarões ou Marrocos
Disputa do 3º lugar
17/1, às 13h – perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2
Final
18/1, às 16h – vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2