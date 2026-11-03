O clássico do futebol paraguaio disputado no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, terminou com incidentes e intervenção das forças de segurança no último domingo, 1. O Olimpia venceu o rival Cerro Porteño por 2 a 0, pela 17ª rodada do Torneio Clausura, resultado que desencadeou revolta entre torcedores do clube mandante.

A equipe visitante abriu o placar no início do confronto, com gol marcado por Eduardo Delmás aos 13 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, aos 22 minutos, Romeo Benítez ampliou a vantagem para o Olimpia. A celebração do atacante próxima à linha de fundo provocou a reação de setores da torcida local, que passaram a arremessar assentos arrancados, calçados e garrafas em direção ao banco de reservas adversário.

Com o aumento da hostilidade, torcedores organizados do Cerro Porteño romperam as grades de proteção e invadiram o gramado para tentar agredir atletas e integrantes da comissão técnica rival. A investida forçou a retirada imediata dos jogadores em direção aos vestiários do estádio.

O pelotão de choque da Polícia Nacional paraguaia interveio no campo com escudos de contenção e equipamentos de dispersão para conter os invasores e restabelecer a segurança nas arquibancadas da arena.

Saldo de detenções e impacto na tabela

Segundo relato da imprensa local paraguaia, os confrontos deixaram ao menos dois policiais feridos e levaram à prisão de 32 pessoas nas dependências e imediações do estádio. No âmbito esportivo, o triunfo por 2 a 0 consolidou a liderança isolada do Olimpia no Torneio Clausura, distanciando o rival da briga direta pelo troféu nacional.