O Cerro Porteño anunciou contratação do atacante Pablo Vegetti. Assim, o atacante deixa o Vasco após pedir liberação para acertar com o clube paraguaio.

Aos 38 anos, Vegetti assinou contrato de três temporadas. O jogador comunicou a diretoria vascaína sobre o interesse na mudança, motivado pela possibilidade de firmar um acordo longo, tratado por ele como a última grande oportunidade da carreira. O Vasco não fez objeção à saída.

A negociação não renderá compensação financeira ao clube carioca, mas representa alívio na folha salarial, já que o atacante tinha um dos maiores salários do elenco. Vegetti tinha contrato com o Vasco até dezembro de 2026.

Contratado em 2023, o centroavante foi uma das principais referências ofensivas do time nas últimas temporadas. Em 141 jogos, marcou 60 gols.