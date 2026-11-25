O meio-campista marroquino Sofyan Amrabat comentou publicamente o veredito do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) que retirou de Marrocos o título da Copa Africana de Nações (CAN) 2025 e declarou o Senegal campeão oficial.

“Sinceramente, já faz quase um ano. É uma situação muito particular e incomum. Todo mundo viu o que aconteceu na final. Não vencer no momento, obter finalmente, e ter que renunciar a isso de novo… Sim, é uma situação estranha”, declarou o jogador em entrevista coletiva pelo Ajax.

A determinação da corte em Lausanne anulou a deliberação administrativa anterior da Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia repassado o troféu aos marroquinos fora das quatro linhas. O veredito do TAS restabeleceu o placar registrado no confronto decisivo de 18 de janeiro de 2026, quando os senegaleses superaram Marrocos por 1 a 0 em Rabat, encerrando dez meses de disputa jurídica.

“Não, isso é simplesmente inaceitável. Que um ano depois ainda se debata sobre quem detém ou não essa taça é uma verdadeira injustiça. Isso lança uma sombra sobre um torneio que, além disso, foi fantástico. É realmente uma pena. Mas não podemos mudar nada nisso. É preciso ir em frente e tentar ganhar novamente”, enfatizou o meio-campista.

Amrabat relatou a sensação incômoda provocada pelas mudanças de bastidores e lamentou o desfecho que impediu celebrações esportivas legítimas.

“Eu já tinha sentido isso da última vez, quando finalmente ganhamos. É uma situação muito estranha. Quando se vence uma final, a gente tem vontade de comemorar com o público. Nós não pudemos fazer isso. Foi muito diferente e muito esquisito. Eles tomaram a decisão deles. Infelizmente para nós. É preciso seguir em frente, e espero que no futuro a gente possa finalmente ganhar um título em campo”, completou o volante.