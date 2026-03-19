O Boca Juniors promoveu uma alteração em seu escudo nas redes sociais oficiais, nesta quinta-feira, 19, e a decisão gerou debate entre torcedores por supostamente contrariar o estatuto do clube. A mudança visual, embora não tenha sido oficializada como definitiva, levantou questionamentos sobre identidade institucional e respeito às normas históricas da equipe argentina.

A principal diferença no novo desenho está na ausência das tradicionais estrelas e na modificação das cores das iniciais. Enquanto o escudo clássico apresenta as letras “CABJ” em amarelo sobre fundo azul, a versão divulgada digitalmente traz letras azuis em uma faixa amarela, além de simplificar elementos gráficos.

Diante da repercussão, o Boca Juniors se pronunciou oficialmente e negou qualquer mudança definitiva. De acordo com o clube, a nova imagem faz parte apenas de um projeto de identidade visual e comunicação, envolvendo tipografia e linguagem gráfica, sem substituir o escudo tradicional. A instituição ainda destacou que utiliza diferentes versões do emblema em produtos e materiais.

Estatuto e o número de estrelas

Ainda assim, o caso reacendeu o debate sobre o que determina o estatuto do Boca Juniors. De acordo com as regras internas, o escudo precisa manter características específicas, como as iniciais posicionadas em fundo amarelo e a presença de estrelas, que simbolizam conquistas do clube. Qualquer mudança estrutural nesses elementos dependeria de aprovação formal, o que não ocorreu até o momento.

Curiosamente, há também discussões históricas sobre o próprio escudo oficial. O modelo atual apresenta divergências em relação a quantidade de estrelas, inferior ao número real de títulos. Por questão estética, o escudo do Boca conta com 50 estrelas, quando na verdade o clube argentino contabiliza 74 conquistas.