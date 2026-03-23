O meia Santiago Castrillón, de 18 anos, morreu na noite do último sábado, 21, após sofrer um colapso cardiorrespiratório durante uma partida das categorias de base do Millonarios contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia. O jovem estava internado em estado crítico desde o incidente ocorrido no dia anterior.

O incidente durante o clássico em Bogotá

O mal súbito ocorreu no sábado, 21 de março, durante o confronto entre Millonarios e Independiente Santa Fe, válido pelo Torneio Nacional Sub-20. Castrillón desmaiou subitamente no gramado e recebeu os primeiros socorros imediatos ainda no campo de jogo.

De acordo com informações do portal AS Colombia e do Metrópoles, o jogador foi encaminhado inicialmente à Clínica La Colina. Devido à gravidade do quadro, ele foi transferido para a Fundación Cardioinfantil, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cerca de 30 horas antes de vir a óbito.

Trajetória e repercussão no futebol

Santiago Castrillón, nascido em 7 de setembro de 2007, era considerado uma das principais joias da base colombiana. Camisa 10 da equipe sub-20, o meio-campista já participava de treinamentos com o elenco profissional e era projetado como um futuro talento para a seleção nacional.

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 23, o Millonarios lamentou profundamente a perda. Segundo o comunicado repercutido pela Cadena SER, a instituição destacou a dedicação e o talento do jovem, prestando solidariedade aos familiares e amigos. Clubes rivais e federações sul-americanas também publicaram mensagens de condolências.