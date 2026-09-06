O atacante do Olympiacos e da seleção marroquina, Ayoub El Kaabi, fraturou a perna após choque com o goleiro do Volos, pela terceira rodada do Campeonato Grego.

A grave lesão foi registrada ao final do primeiro tempo da partida. Ao se dar conta da gravidade, El Kaabi imediatamente caiu no gramado ao gritos e pedindo por atendimento. Ele deixou o campo de maca e foi levado até um hospital próximo. Os jogadores rivais ficaram desolados com a situação.

Segundo a imprensa grega, o atacante de 33 anos fraturou a tíbia da perna esquerda e será submetido a cirurgia.

Após o choque, um pênalti foi marcado a favor do Olympiacos, covertido pelo português Jota Silva. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Além de jogar pela equipe em questão, Ayoub El Kaabi registra 72 jogos por Marrocos, tendo disputado a Copa do Mundo de 2026, quando participou da vitória contra o Haiti pela fase de grupos.