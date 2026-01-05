Copa Africana de Nações de 2026 já tem definidos alguns dos confrontos das quartas de final. Nesta segunda-feira, 5, o Egito, do astro Mohamed Salah bateu Benin por 3 a 1 e se juntou a Marrocos, Mali, Senegal, Camarões, Mali e Nigéria.

O anfitrião Marrocos, adversário do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, avançou ao bater por 1 a 0 a Tanzânia, nas oitavas de final, com gol de Brahim Díaz, do Real Madrid. A seleção do Magreb fará um clássico continental contra Camarões, que nas oitavas passou por 2 a 1 pela África do Sul.

Mali x Senegal é o outro duelo já definido. A seleção malinesa eliminou nos pênaltis a favorita Tunísia, após empate em 1 a 1. Já Senegal bateu o Sudão por 3 a 1 nas oitavas.

Nesta segunda, a Nigéria passou fácil por Moçambique e agora aguarda o vencedor de Argélia x RD Congo. O último jogo das oitavas entre Costa do Marfim e Burkina Faso definirá o adversário do Egito.

Confrontos das quartas de final da Copa Africana de Nações

9/1, às 13h – Mali x Senegal

9/1, às 16h – Camarões x Marrocos

10/1, às 13h – Argélia ou RD Congo x Nigéria

10/1, às 16h – Egito x Costa do Marfim ou Burkina Faso